Çin Dışişleri Bakanı Yeni Zelandalı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ülkeyi ziyaret eden Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ülkeyi ziyaret eden Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Qin, Cuma günkü görüşmede, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Yeni Zelanda'nın birbirlerine her zaman saygı duyarak eşit bir şekilde davrandığını, kazan-kazan işbirliğine girdiğini ve farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak zemin aradığını söyledi.

Qin, iki ülkenin, ikili ilişkilerin uzun vadede istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlayarak, farklı sosyal sistemlere, kültürlere ve gelişme aşamalarına sahip ülkeler arasındaki dostane ilişkiler için bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl Çin ve Yeni Zelanda diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutladı ve iki ülkenin liderleri önemli bir fikir birliğine varmak için bir araya geldi. Qin, iki tarafın fikir birliğini sadakatle uygulaması ve Çin-Yeni Zelanda kapsamlı stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesi için çalışması gerektiğini ifade etti.

Qin, işbirliği potansiyelinden yararlanmak için Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması Yükseltme Protokolü ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın iyi bir şekilde kullanılması adına çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Qin ayrıca, iki ülkenin sağlam salgın önleme ve kontrolü temelinde tüm sektörlerdeki alışverişi tamamen sürdürmesine yönelik umudunu da dile getirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Mahuta ise, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyerek iki ülkenin üst düzey alışverişi ile bireysel değişim programlarını geliştirmeye devam etmek ve daha fazla başarı hikayesine imza atmak için çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmesini beklediğini söyledi.

Çin'in iklim değişikliğine yanıt verme ve biyolojik çeşitliliği korumadaki öncü rolünün altını çizen Mahuta, iki ülkenin Asya ve Pasifik bölgesinde barış ve güvenliği korumak adına birlikte çalışabileceğini ve sürdürülebilir kalkınmayla birlikte aynı zamanda küresel sıcaklık artışını sınırlamaya da odaklanabileceğini kaydetti.