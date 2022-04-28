Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Çin ile Solomon Adaları Arasındaki Güvenlik Anlaşmasını Savundu

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan hükümetler arası güvenlik işbirliği çerçeve anlaşmasının, iki egemen devletin hakkı olarak savundu. Xie, Avustralya'nın anlaşmaya yönelik suçlamasını, diğer ülkelerin egemenliği ve iç işlerinin yanı sıra uluslararası kuralların ihlali olduğu gerekçesiyle kınadı. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri İklim Eylem İşbirliği Merkezi'nin açılış töreninde video bağlantısı aracılığıyla konuşan Xie, Çin-Solomon Adaları anlaşmasının yasa uygulama ve güvenlik alanında normal işbirliği, ayrıca uluslararası hukuk ve uluslararası alışılagelmiş uygulamalarla tutarlı olduğunu belirtti.

Xie, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin açık ve şeffaf olduğunu, ayrıca herhangi üçüncü tarafı hedef almadığının altını çizerek, anlaşmanın, Solomon Adaları'nın diğer ortaklar ve bölgesel mekanizmalarla olan mevcut işbirliğine paralel olarak ilerlediğini ve Solomon Adaları ile Güney Pasifik bölgesinin ortak çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti. Bakan Yardımcısı, bu gibi bir işbirliğinin bazı ülkelerin münhasır gruplar oluşturma, gizli manevralar yapma, askeri bloklar oluşturma, silah yarışını tetikleme, nükleer silahlanma riskini artırma, çatışmayı kışkırtma ve bölgesel gerginliklere yol açma eylemlerinden temelde farklı olduğunu kaydetti.Xie, "Bu ülkeler hangi hakla Çin ve Solomon Adaları'na ne yapacaklarını söyleyebilir? Avustralya, binlerce kilometre uzaktaki Solomon Adaları ve Çin'e hangi hakla kırmızı çizgi çekebilir? Bu, diğer ülkelerin egemenliklerinin ihlali, diğer ülkelerin iç işlerine karışma ve uluslararası kuralların ihlali değil mi?" dedi. Bakan Yardımcısı, iftira, itibarsızlaştırma ve gözdağı verme eylemlerinin, bu ülkelerin sömürgeleştirme, utanmaz zorlayıcı diplomasi yürütme ve Pasifik Adası ülkelerini kontrol altına alma ile sözde "etki alanı" ortaya koyma konusundaki umutsuz girişimlerine yönelik saplantıları ortaya koyduğunu belirtti.

Xie, "Tüm bölge ülkelerine ev sahipliği yapan Pasifik, kimsenin arka bahçesi veya yetki alanı değil. Burası, jeopolitik oyunlar için bir arena değil, uluslararası işbirliği için platform olmalı" dedi. Xie, Çin ile Pasifik Ada Ülkeleri arasındaki karşılıklı alışveriş ve işbirliğinin samimiyet, gerçek sonuçlar, dostluk ve iyi niyet ilkesine uygun olduğunu, ayrıca ortak kalkınma için eşit seviyede istişare ve karşılıklı faydaya dayandığını söyledi. Bakan Yardımcısı, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya bulunduğu ortak bir sorun olduğunu ve Çin'in Pasifik Ada Ülkeleri'nin iklim değişikliğiyle ilgili karşılaştıkları özel sorunları anladığını ifade etti. Xie, Çin-Pasifik Ada Ülkeleri İklim Eylem İşbirliği Merkezi'nin, Pasifik Ada Ülkeleri'yle proje işbirliğine ilişkin tanıtım yapacağını, düşük karbonlu kalkınma konusundaki deneyim ve uygulamaları paylaşacağını, iklim değişikliği sorununa yanıt bulmak için birlikte çalışacağını ve Pasifik Ada Ülkeleri'nin sürdürülebilir hedeflere ulaşmasına yardımcı olacağını belirtti. Bakan Yardımcısı Xie, Çin'in Pasifik Ada Ülkeleri'yle, kapsamlı istişare, ortak katkı ve fayda ilkesini uygulayarak, işbirliği merkezini geliştirmeye devam etmek ve daha da büyüyüp güçlenmesini ve sonuçlar elde etmesini sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel