Çin Dışişleri Bakanı, Xi'nin Rusya'ya Yaptığı Resmi Ziyareti Değerlendirdi

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret hakkında Çarşamba günü basına bilgi verdi.

Qin, Xi'nin ziyaretinin tüm dünyanın dikkatini çektiğini ve küresel jeopolitik bağlamda yaygın olarak büyük ve geniş kapsamlı bir olay olarak görüldüğünü söyledi.

Xi'nin ziyaretinin, Çin'in aynı zamanda bir barış kurucusu olarak küresel imajını gösterdiğini, önemli bir ülke olarak rolünü ve sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Qin, bunun, karmaşık uluslararası duruma daha fazla istikrar getireceğini ayrıca çok kutuplu bir dünya inşa etmeye ve daha demokratik uluslararası ilişkiler kurmaya yardımcı olacağını belirtti.

Xi'nin ziyareti sırasında iki liderin ilgili önemli konular üzerine uzun süreli ve derinlemesine stratejik görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Qin, Cumhurbaşkanı Xi'nin, Çin'in barış temelinde bağımsız bir dış politika izlediğini ve her zaman kendi kararlarını konunun esasına dayalı olarak bağımsız şekilde verdiğini vurguladığını kaydetti.

Qin, küresel yönetişimi uluslararası toplumun beklentilerini karşılayacak şekilde yönlendirip teşvik etmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmeyi desteklemek amacıyla Çin ve Rusya'nın birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Günümüz dünyasında yaşanan en temel çelişkinin, aslında bir avuç ülke tarafından üzerinde durulan sözde "demokrasiye karşı otokrasi" değil, kalkınma ile kalkınmayı engelleme arasındaki mücadele ve küresel adalet ile güç siyaseti arasındaki mücadele olduğunu belirten Qin, artan tek taraflılık ve hegemonyacılık karşısında, Çin ve Rusya için stratejik işbirliğini pekiştirme ve güçlendirmenin daha değerli olduğunu vurguladı.

Qin, Rusya'nın, yeni Çin hükümetiyle yakın koordinasyon ve işbirliğini, çeşitli alanlarda ve tüm seviyelerdeki alışverişi güçlendirmeyi, ayrıca ticaret, yatırım, enerji ve sınır ötesi taşımacılığının yanı sıra iki taraf arasında halklar arası ve kültürel alışverişlerin tatbiki işbirliğinde yeni ve daha büyük gelişmeyi teşvik ettiğini belirtti.

Bakan, her iki ülkenin de birbirlerinin temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerine destek olmaya devam edeceklerini ve dış güçlerin içişlerine müdahale girişimlerine karşı birlikte direneceklerini yineledi.

Qin, Xi'nin vurguladığı gibi, Çin-Rusya ilişkilerini pekiştirip geliştirmenin, Çin'in kendi temel çıkarları ve dünya kalkınmasının genel eğilimi temelinde ve belirli bir an veya olay nedeniyle değişip etkilenmeyecek şekilde Beijing tarafından yapılan stratejik bir seçim olduğunu ifade etti.

Bakan, ziyareti sırasında Xi ve Putin'in Ukrayna krizi hakkında samimi ve derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, tüm tarafların ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu benimsedikleri ve eşitlikçi, rasyonel ve sonuç odaklı diyalog ve istişareyi sürdürdükleri sürece Ukrayna krizini çözmek için makul bir yol bulacaklarına işaret etti.

Rus tarafı ise barış müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması yönündeki taahhüdünü yinelerken, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümü için olumlu bir rol oynama yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.