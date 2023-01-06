Çin Dışişleri Bakanı, Washington Post'ta Yayımlanan İmzalı Makalesinde İstikrarlı Çin-Abd İlişkilerinin Önemini Vurguladı

WASHINGTON, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Çarşamba günü Washington Post'ta çıkan imzalı makalesinde "gezegenin geleceğinin" Çin-ABD ilişkilerinin istikrarına "bağlı olduğunu" yazdı.

Qin, Temmuz 2021'den, geçen yılın sonunda Çin Dışişleri Bakanı olarak atandığı zamana kadar Çin'in ABD Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Qin, bu deneyimin kendisinde "bu ülke hakkında önemli hatıralar" bıraktığını söyledi. Qin, bu haftanın başında ülkesine dönerek yeni görevine başladı.

ABD'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra yetkililer, akademisyenler, iş insanları, medya kuruluşları ve sıradan Amerikalılarla olan etkileşimlerini hatırlatan Qin, ABD'deki büyükelçilik görevinin, "diplomat olarak kendisine sarsılmaz bir güç vereceğini" ve "ilerleyen aşamalarda Çin-ABD ilişkilerinin gelişiminin, yeni görevinde önemli bir misyon olarak devam edeceğini" söyledi.

Qin, kaleme aldığı yazıda, "ABD'den Çin-ABD ilişkileri kapısının açık kalacağı ve kapatılamayacağına ikna olmuş şekilde ayrılıyorum. Aynı zamanda Çin halkı gibi Amerikalılarının da geniş görüşlü, dostane ve çalışkan olduğuna daha fazla kani olmuş durumdayım. Halklarımızın geleceği ve aslında tüm gezegenin geleceği, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Qin, "ABD'de geçirdiğim süre, bana ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin, bir tarafın diğer tarafı yendiği ya da diğer tarafın zararına geliştiği sıfır toplamlı bir oyun olmasının gerekmediğini de hatırlatıyor" dedi.

Bakan, "Dünya, hem Çin'in hem de ABD'nin gelişip zenginleşmesine yetecek kadar geniş. İki ülkenin başarıları, paylaşılan fırsatlardır, kazananın her şeyi aldığı meydan okumalar değil. Ön yargı ya da yanlış algıların, iki büyük halk arasında cepheleşme ya da çatışmayı alevlendirmesine izin vermemeliyiz. Devlet başkanlarımızın stratejik kılavuzluğunu takip etmeli ve dünyanın iyiliği için iyi geçinmenin doğru yolunu bulmalıyız" dedi.

Bu hedefin, "herkesin ısrarlı çabalarını gerektirdiğini" söyleyen Qin, "Tarih, başlattığımız şeyin, zaruri ve kayda değer olduğunu kanıtlayacaktır" diye ekledi.