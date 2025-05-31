Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluşunu Kutladı

HONG KONG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün (IOMed) kuruluş sözleşmesinin imza törenine katılmak üzere Hong Kong'da bulunan Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Marzuk ile cuma gecesi görüşen Wang, arabuluculuğun ancak tüm tarafların gönüllü kabul etmesi ve küçük ve orta büyüklükteki ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin meşru çıkarlarının daha iyi korunmasına olanak sağlaması durumunda etkili olduğunu söyledi.

Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluş Sözleşmesi'nin imza töreninin başarılı şekilde gerçekleştirilmesini kutlayan Marzuk ise, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında önemli bir rol oynamasını temenni ettiğini söyledi.

Wang, aynı gün IOMed'in imza törenine katılmak üzere Hong Kong'da bulunan Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Kamerun'un Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün kuruluşunun hazırlık sürecinde sağladığı aktif katılımından dolayı takdirlerini ve Kamerun'un sözleşmeyi en kısa zamanda onaylamasına yönelik temennilerini dile getirdi.

Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün gelişmekte olan ülkelerin evrensel hedeflerini yansıttığını ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözümüne yönelik yeni bir seçenek sunduğunu belirten Wang, örgütün uluslararası hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Aynı gün Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Amon Murwira ile de bir araya gelen Wang, Zimbabve'nin Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün kurucu üyesi olmasından dolayı Murwira'yı tebrik etti.

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ile de bir araya gelen Wang, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün kurulmasının hem Çin'in hem de Benin'in el üstünde tuttuğu barış kavramıyla uyumlu olduğunu belirterek, örgütün uluslararası anlaşmazlıkların çözümü mekanizmalarını çeşitlendireceğini ifade etti.

Bakari ise sözleşmeye imza koyan ilk ülkelerden biri olan Benin'le Çin'in çok taraflılığın desteklenmesi ve çatışma ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişareyle çözülmesi konusunda ortak görüşü paylaştığını ifade etti. Bakari, örgütün faaliyete geçmesi için sözleşmenin onay sürecini hızlandıracaklarını ve bunun Afrika kıtası ile küresel istikrar için büyük önem taşıdığını söyledi.