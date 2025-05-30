Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluşunu Duyurdu

HONG KONG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün küresel yönetişimin geliştirilmesinde önemli bir hukuki kamu malı işlevi göreceğini söyledi.

Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluşuna İlişkin Sözleşme cuma günü Hong Kong'da imzalandı. Kuruluş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Wang, uluslararası hukukun üstünlüğü alanında yenilikçi bir girişim olan örgütün, uluslararası ilişkiler tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, örgütün, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uygun olduğunu ve uluslararası arabuluculuk mekanizmalarındaki boşluğu gidermeyi amaçladığını söyledi.

Wang, örgütün doğuşunun, uluslararası ilişkilerde "sen kaybedersen ben kazanırım" şeklindeki sıfır toplam zihniyetinin aşılmasına katkı sağlayabileceğini, uluslararası anlaşmazlıkların dostane çözümünü teşvik edebileceğini ve uluslararası ilişkilerdeki uyumu artırabileceğini ifade etti.

Wang, ilgili tarafların isteklerine saygılı olan ve daha esnek, uygun maliyetli, elverişli ve verimli olma gibi güçlü yanlarıyla öne çıkan örgütün, dava, tahkim ve diğer mevcut uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını tamamlayıcı bir işlev göreceğini ve bu mekanizmalarla sinerji oluşturacağını ifade etti.

Sözleşme müzakerelerine katılan ülkeler arasında yapılan istişareler sonucunda kararlaştırıldığı üzere örgütün merkezinin Hong Kong olacağını belirten Wang, ana karaya yakınlığı ve dünyayla bağlantısının bölgeye uluslararası arabuluculuk açısından olağanüstü avantajlar sağladığını vurguladı.

Wang, sözleşmeyi imzalayan tüm ülkelere sözleşmeyi mümkün olan en kısa sürede onaylayarak yürürlüğe koyma çağrısı yaptı. Wang, daha fazla ülkenin aktif katılımını da memnuniyetle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

İmza törenine 85 ülke ve 20'ye yakın uluslararası kuruluştan yaklaşık 400 üst düzey temsilci katılırken sözleşmeyi imzalayan 33 ülke, örgütün kurucu üyeleri oldu.