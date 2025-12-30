Çin: Giderek Daha Fazla Ülke Taiwan'ın Bağımsızlığına Karşı Çıkarak Çin'in Yeniden Birleşmesini Destekliyor

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, giderek daha fazla ülkenin Çin'in yanında durduğunu, tek Çin ilkesine bağlılığını yeniden teyit ettiğini, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini ve "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı her türlü ayrılıkçı harekete karşı çıktığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang salı günü 2025 yılındaki uluslararası durum ve Çin'in dış ilişkileri konulu sempozyumda konuşma yaptı.

Bu ülkelerin "Taiwan bağımsızlığı" peşinde koşan tüm ayrılıkçı eylemlere açıkça karşı çıktığını ve Çin'in büyük yeniden birleşme davasını desteklediğini belirten Wang, bu tarihi eğilimi engellemeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

İçinde bulunduğumuz yılın Taiwan'ın Çin'e geri dönüşünün 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin'in tamamen yeniden birleşmesinin gerçekleştirilmesinin, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü yasalara uygun olarak el üstünde tutmak üzere yerine getirilmesi gereken tarihi bir görev olduğunu ifade etti.

Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını yineleyen Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçlerin aralıksız provokasyonları ve ABD'nin Taiwan'a yaptığı büyük çaplı silah satışları karşısında Çin'in güçlü muhalefetini dile getirmesi ve sıkı karşı önlemler almasının son derece doğal olduğunu söyledi.