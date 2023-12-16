Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan ve İran yetkilileriyle görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hireyci ve İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ile Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Beijing'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hireyci ve İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ile bir araya geldi.

Konuklar, Çin-Suudi Arabistan-İran üçlü ortak komitesinin ilk toplantısı için Çin'de bulunuyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, Çin'in Ortadoğu halklarının bağımsız şekilde kalkınma yollarını keşfetmelerine, Ortadoğu ülkelerinin bölgesel güvenlik sorunlarını çözmek için birlikte çalışmalarına ve Suudi Arabistan ile İran'ın, ilişkilerini geliştirme sürecini sürekli olarak ilerletmelerine her zaman destek verdiğini belirtti.

Wang, üçlü toplantıyı, Suudi Arabistan ile İran arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın teşvik edilmesine yeni katkılarda bulunmak üzere bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik üç öneride bulundu.

İlk öneri olarak stratejik uzlaşma seçeneğine koşulsuz bağlılık çağrısı yapan Wang, bu şekilde iki tarafın, diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı güveni arttırmaya devam etmesinin ve kalıcı ve kapsamlı komşuluk ilişkileri kurmasının beklendiğini söyledi.

Wang, ikinci olarak ilişkilerin geliştirilmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesini önerdi. İki ülkenin ekonomi, ticaret, güvenlik ve halklar arası etkileşimler gibi alanlarda işbirliğini aktif şekilde artırmasından ve personel değişimini genişletmesinden memnun olduklarını belirten Wang, ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için iki tarafla temasları artırmaya hazır olduklarını vurguladı.

Üçüncü olarak da iki tarafın da dış müdahaleyi reddetmesi gerektiğini belirten Wang, Ortadoğu'nun kaderinin, bölge ülkelerinin halklarının elinde olması gerektiğine işaret etti.

Wang, Çin'in her zaman Arap ve Müslüman ülkelerin yanında yer aldığını ve Filistin halkının meşru haklarının iade edilmesini desteklediğini ifade etti.

El-Hireyci ve Bakıri ise toplantıya ev sahipliği yaptığı için Çin'e teşekkür ederek, Suudi Arabistan ve İran'ın Çin'in Ortadoğu'nun kalkınmasında daha fazla rol oynamasını memnuniyetle karşılayıp desteklediğini belirtti.

Üçlü toplantı sırasında Suudi Arabistan ve İran, Beijing'de yaptıkları anlaşmanın tam olarak uygulanması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Çin, yapıcı rol oynamaya devam edeceğini ve ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam etmeleri için Suudi Arabistan ve İran'ı destekleyeceğini vurguladı. Üç ülke ayrıca çeşitli alanlarda üçlü işbirliği alanlarını ele aldı.