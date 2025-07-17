Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri ile Görüştü

TİANJİN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Yermekbayev'i göreve geldiğinden bu yana gösterdiği özveriden dolayı takdir ettiklerini belirtti.

Wang, Yermekbayev'in örgüt üyesi ülkelerin liderleri tarafından varılan uzlaşının uygulanmasına önemli katkılarda bulunduğunu ve Çin'deki çeşitli departmanlarla iyi ilişkiler kurduğunu ifade etti.

Wang, dünyanın en büyük nüfusu ve en geniş coğrafyasını kapsayan ve muazzam bir potansiyele sahip olan kapsamlı bölgesel örgüt olarak tanımlanan Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, uluslararası toplumdan giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve kalkınma ve yeniden canlanmayı teşvik ederken bölgesel barış ve istikrarın korunmasında da daha önemli rol oynayabileceğini kaydetti.

Wang, örgütün ayrıca yeni bir uluslararası ilişkiler türünün kurulmasına ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Wang, örgütün en önemli daimi organı olan Sekretarya'nın, Genel Sekreter'in liderliğinde örgütün etkin çalışmasının sağlanması, tüm tarafların eylemlerinin koordine edilmesi ve örgütün etkisinin artırılmasında daha büyük rol oynayacağını söyledi.

Wang, Sekretarya'ya destek vermeye ve çalışmalarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Örgütün dönem başkanı olarak 90'dan fazla etkinlik düzenlediklerini ve bir takım işbirliklerini ilerlettiklerini kaydeden Wang, Genel Sekreter'den dostane, uyumlu ve verimli bir zirveye ev sahipliği yapma konusunda kendilerini desteklemesini istedi.

Yermekbayev ise Çin'in, önerdiği ve uyguladığı önemli faaliyetlerle çeşitli taraflar arasındaki işbirliğini üst seviyelere çıkardığını söyledi.

Yermekbayev, Sekretarya olarak Çin'in dönem başkanlığına tam desteklerini sürdüreceklerini ve verimli sonuçlar elde edilmesini sağlamak üzere ortaklaşa Tianjin Zirvesi'ne yönelik hazırlıklara katkıda bulunacaklarını ifade etti.