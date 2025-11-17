Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Orta Asya Ülkelerini Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Kasım tarihlerinde Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı ziyaret edecek ve sırasıyla bu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla stratejik görüşmelerde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang Yi'nin söz konusu ziyareti Kırgızistan Dışişleri Bakanı Zheenbek Kulubaev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin'in daveti üzerine gerçekleştireceğini belirtti.