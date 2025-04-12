Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nükleer Enerji ve Uluslararası İşbirliği Üzerine Görüşmelerde Bulundu

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü gerçekleşen görüşmede uluslararası toplumun artan tek taraflılık, güç siyaseti ve zorbalığa karşı birlik olması gerektiğini söyledi.

Wang, aksi takdirde dünyaya orman kanununun hakim olacağı ve bundan en büyük zararı en küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin göreceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacının, adil uluslararası düzeni sürdürmek ve tüm ülkelerin egemen eşitliğini korumak olduğunu hatırlatan Wang, BM'nin önderlik yaparak bu pozisyonunu vurgulaması ve üzerine düşen rolü oynaması gerektiğini belirtti.

Wang, BM sisteminin önemli bir üyesi olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, uluslararası ilişkilere hakim temel normların korunması, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımının teşvik edilmesi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi önemli görevlerini yerine getirdiğini kaydetti.

Wang, ajansın İran'ın nükleer programı meselesi, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı işbirliği ve Fukuşima'nın nükleer olarak kirlenmiş suyunun okyanusa boşaltılması gibi konuları uygun şekilde ele almada nesnellik, tarafsızlık ve profesyonellik ilkelerine bağlılığını sürdürmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Grossi ise BM'nin ve kuruluşlarının statü ve rolünü kararlılıkla destekleyen Çin'in değişkenliğin arttığı bir dünyada istikrar gücü olduğunu söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Çin'le işbirliğine büyük önem verdiğini ve Çin'in nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda elde ettiği başarıları takdir ettiğini kaydeden Grossi, Çin'in çok yönlü işbirliğini derinleştirmek ve İran'ın nükleer programı gibi konuları uygun şekilde ele almaya istekli olduklarını belirtti.