Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nijerya ile Çok Taraflılık ve Ortak Çıkarlar Üzerine Görüştü

RİO DE JANEİRO, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ortaklaşa korumacılığı reddetmek ve hegemonya ve zorbalığa karşı çıkmanın yanı sıra çok taraflılığı el üstünde tutmak ve eşitlik ve adaleti savunmanın sesi olmak üzere Nijerya'da dahil olmak üzere Afrika ülkeleri ve gelişmekte olan birçok ülkeyle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günü Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile görüştü.

Nijerya'nın BRICS toplantısına ortak ülke olarak katılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Wang, Nijerya'nın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasını desteklediklerini ifade etti.

Tuggar ise tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Tuggar, Çin'in diplomatik ilişkisi bulunan en az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük vergisi uygulamasını takdir ettiklerini ve Batı Afrika'nın kalkınması için sağladığı desteği sürdürmesini de temenni ettiklerini belirtti.

Tuggar, çok taraflılığı ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını ortaklaşa korumak üzere Çin ile dayanışma ve koordinasyon içinde çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.