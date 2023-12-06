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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Meksikalı Mevkidaşı Alicia Barcena ile Görüştü

6 Aralık 2023 11:59 Son Güncelleme: 12:00 Abone Ol

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya geldi, 5 Aralık 2023. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)