Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mali Dışişleri Bakanı ile Görüştü
BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi, 8 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi, 8 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)