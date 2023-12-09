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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mali Dışişleri Bakanı ile Görüştü

9 Aralık 2023 17:10 Son Güncelleme: 17:12 Abone Ol

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi, 8 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)