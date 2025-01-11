Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Hatimoğulları'ndan yeni süreç açıklaması: Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Terörün bitmesi için bir umut doğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net terör mesajı!
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını ifade ettiler.

MALE, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Görüşme, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'ın Afrika ziyaretinden dönerken Maldivler'de verdiği mola sırasında gerçekleşti.

Muizzu, geçtiğimiz yıl Çin'e başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak iki ülkenin her zaman birbirine anlayış ve samimiyetle muamele ettiğini söyledi.

İki tarafın yakın üst düzey etkileşimi sürdürerek verimli işbirliği gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, Çin'in Maldivler için en büyük turist kaynağı haline gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, her zaman Çin'in en yakın ortağı olmak, geleneksel dostluklarını sürekli olarak pekiştirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimi için hamlede bulunmak istediklerini dile getirdi.

Muizzu, Çin'in dünya barış ve istikrarının korunmasındaki önderliğini takdir ettiklerini ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korumak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Çin'le koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Wang ise Muizzu'nun Çin'e düzenlediği başarılı ziyaretin, Çin-Maldivler ilişkilerindeki önemli bir an olduğunu söyledi. Geçen yılki ziyaret sırasında iki ülke liderinin ikili ilişkiler, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltme ve ortak geleceğe sahip Çin-Maldivler topluluğu inşa etmeye konusunda ortaklaşa taahhütte bulunduğunu kaydeden Wang, bunun ikili ilişkiler için geniş imkanlar yarattığını ifade etti.

Çin-Maldivler işbirliğinin büyük ve küçük ülkeler arasında karşılıklı saygı, eşit muamele ve ortak kalkınma konusunda model teşkil ettiğini belirten Wang, Maldivler cumhurbaşkanı ve hükümetinin sıkı bir şekilde Çin'e yönelik dostane bir politika izlemesinden ve tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı kalmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Wang, her zaman olduğu gibi ulusal bağımsızlık ve egemenliğini koruma ve kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolunu aktif şekilde araştırma konusunda Maldivler'i destekleyeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
img

Tarihi girişimini isimlendirdi
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Canlı anlatım! Maç başladı

İlk düdük çaldı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.