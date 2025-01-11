Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile Görüştü

MALE, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Görüşme, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'ın Afrika ziyaretinden dönerken Maldivler'de verdiği mola sırasında gerçekleşti.

Muizzu, geçtiğimiz yıl Çin'e başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak iki ülkenin her zaman birbirine anlayış ve samimiyetle muamele ettiğini söyledi.

İki tarafın yakın üst düzey etkileşimi sürdürerek verimli işbirliği gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, Çin'in Maldivler için en büyük turist kaynağı haline gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, her zaman Çin'in en yakın ortağı olmak, geleneksel dostluklarını sürekli olarak pekiştirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimi için hamlede bulunmak istediklerini dile getirdi.

Muizzu, Çin'in dünya barış ve istikrarının korunmasındaki önderliğini takdir ettiklerini ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korumak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Çin'le koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Wang ise Muizzu'nun Çin'e düzenlediği başarılı ziyaretin, Çin-Maldivler ilişkilerindeki önemli bir an olduğunu söyledi. Geçen yılki ziyaret sırasında iki ülke liderinin ikili ilişkiler, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltme ve ortak geleceğe sahip Çin-Maldivler topluluğu inşa etmeye konusunda ortaklaşa taahhütte bulunduğunu kaydeden Wang, bunun ikili ilişkiler için geniş imkanlar yarattığını ifade etti.

Çin-Maldivler işbirliğinin büyük ve küçük ülkeler arasında karşılıklı saygı, eşit muamele ve ortak kalkınma konusunda model teşkil ettiğini belirten Wang, Maldivler cumhurbaşkanı ve hükümetinin sıkı bir şekilde Çin'e yönelik dostane bir politika izlemesinden ve tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı kalmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Wang, her zaman olduğu gibi ulusal bağımsızlık ve egemenliğini koruma ve kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolunu aktif şekilde araştırma konusunda Maldivler'i destekleyeceklerini belirtti.