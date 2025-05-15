Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Latin Amerikalı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Latin Amerikalı Mevkidaşlarıyla Görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Honduras, Bolivya ve Meksika'nın Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelerek, ülkeler arası işbirliğini ve tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurguladı. Görüşmelerde, egemenlik, bağımsızlık ve çok taraflılık konuları ele alındı.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çarşamba günü Beijing'de Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ve Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile bir araya geldi.

Reina, Sosa ve de la Fuente, Çin- Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu'nun 4. Bakanlar Toplantısı için Çin'de bulunuyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Reina ile görüşmesinde Honduras'ın tek Çin ilkesine bağlılığını yinelemesini takdirle karşıladıklarını ve egemenlik, bağımsızlık ve itibarını koruması konusunda Honduras'ı desteklediklerini söyledi.

Wang, Sosa ile görüşmesinde ise Bolivya'nın dış müdahaleler karşısında ulusal itibarını ve meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere sergilediği kararlı duruşu takdir ettiklerini belirtti.

Sosa ise çok taraflılığın ve ulusların kendi kaderini tayin hakkının sıkı bir savunucusu olduklarını, BRICS işbirliğine büyük önem verdiklerini ve Küresel Güney arasındaki dayanışma ve karşılıklı desteği güçlendirmek için bu platformdan yararlanmaya istekli olduklarını söyledi. Sosa, tek Çin ilkesine bağlılığın Bolivya'nın değişmez tutumu olduğunu da vurguladı.

Wang, de la Fuente ile görüşmesinde de Meksika'yla ilişkilerinin Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle yürütülen diplomaside çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Wang, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatın kılavuzluğunda Çin modernleşmesini kapsamlı şekilde ilerletme konusundaki deneyimlerini ve Çin'in geniş pazarının sunduğu fırsatları Meksika ile paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang, Meksika'dan daha fazla yüksek kaliteli ürünün Çin pazarına girmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Çinli işletmeleri Meksika'da yatırım yapmaya ve iş kurmaya teşvik edeceklerini kaydetti.

De la Fuente ise egemenlik ve bağımsızlığı en önemli öncelik olarak gören Meksika'nın, tek Çin ilkesine de bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti. İki ülke arasındaki bağlantı, bilim, teknoloji, tarım, turizm ve doğrudan uçuşlar gibi alanlarda işbirliğini güçlendireceklerini kaydeden de la Fuente, Meksika-Çin ilişkilerinin temelini sürekli zenginleştireceklerini yineledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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