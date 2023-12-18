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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho ile görüşerek, Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun önemini vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun her iki taraf için de kıymetli bir değer olduğunu söyledi.

Wang, Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun son yıllarda iki ülkenin liderlerinin stratejik kılavuzluğu ve kişisel himayesi altında yeni dönemde daha da geliştiğini dile getirdi.

Çin'in Kuzey Kore ile ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli perspektiften baktığını kaydeden Wang, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek ve çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek üzere Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Wang, önümüzdeki yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü münasebetiyle bir dizi anma etkinliğine ortaklaşa ev sahipliği yapmaya ve Çin ile Kuzey Kore'nin dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerinin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Pak ise Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkileri iki ülkenin liderlerinin yüce iradesine ve yeni dönemin gereklerine uygun şekilde sürekli olarak geliştirmenin, Kuzey Kore tarafının sarsılmaz duruşunu temsil ettiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki kardeşçe dostluğu pekiştirmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Pak, ortak çıkarları ve bölgesel barış ve istikrarı gözetmek üzere Çin'le çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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