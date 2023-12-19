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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü.

19 Aralık 2023 15:50 Güncelleme: 15:52 Abone Ol

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho ile bir araya geldi, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Ding.