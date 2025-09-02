Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni Tanıttı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, günümüzdeki zorluklara çözüm olarak Xi Jinping'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin önemini vurguladı ve uluslararası işbirliğine odaklanacaklarını belirtti.

TİANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, günümüzde sıkça yaşanan bölgesel huzursuzluklar, yavaşlayan ekonomik büyüme ve küreselleşme karşıtlığının yükselişi gibi çok sayıda zorluğa işaret ederek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin zamanlamasının tam yerinde olduğunu söyledi.

Wang, pazartesi günü Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Wang, Xi'nin "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında ortaya koyduğu Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin beş ilkesini, egemen eşitliğe bağlı kalma, uluslararası hukukun üstünlüğüne riayet etme, çok taraflılığı uygulama, insan merkezli yaklaşımı savunma ve somut adımlar atmaya odaklanma olarak sıraladı.

İnisiyatifin ruhunun Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkeleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Wang, inisiyatifin, BM'nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü kararlılıkla desteklemeyi ve ülkeleri BM gibi çok taraflı mekanizmalara güvenip küresel yönetişim sisteminin reformuna katılmaya teşvik ederek zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelmeyi hedeflediğini belirtti.

Bu inisiyatifin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin ardından Xi'nin son yıllarda önerdiği dördüncü önemli küresel inisiyatif olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in uluslararası ilişkilerdeki aktif rolü ve sorumluluk bilincini yansıtan bu dört inisiyatifin, çalkantılı bir dönemden geçen dünyaya istikrar ve kesinlik kattığını ifade etti.

Bölünme yerine birliği, cepheleşme yerine işbirliğini destekleyerek çok taraflılığı savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Wang, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni hayata geçirmek ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmek üzere BM ve tüm taraflarla koordinasyonu güçlendireceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
