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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan ve Brezilya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan ve Brezilya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 25-30 Nisan tarihleri arasında Kazakistan'da ve Brezilya'da üst düzey toplantılara katılacak.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi bir dizi üst düzey toplantıya katılmak üzere 25-30 Nisan tarihleri arasında Kazakistan ve Brezilya'ya resmi ziyarette bulanacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Wang, Kazakistan'da 6. Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı ile İkinci Çin-Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanı Brezilya'da ise BRICS Dışişleri Bakanları/ Uluslararası İlişkiler Toplantısı ile 15. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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