Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: İsrail'in Saldırıları Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel barışın tehlikeye girdiğini belirtti. Wang, tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku, uluslararası ilişkileri düzenleyen normları ve İran'ın egemenlik ve güvenliğini ihlal edip bölgesel barış ve istikrarı baltaladığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin talebi üzerine gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde tüm anlaşmazlıkların her daim barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Acil önceliğin ateşkesin sağlanması ve çatışmanın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Wang, Umman'ın da aralarında bulunduğu 21 Arap ve İslam ülkesi tarafından İsrail-İran çatışmasına ilişkin yayımlanan ortak bildiriyi desteklediklerini ve Arap-İslam ülkelerinin birleşerek barış görüşmelerini ilerletme çabalarını sürdürmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Wang, Umman ve diğer bölge ülkeleriyle iletişim ve koordinasyonu sürdüreceklerini, Ortadoğu'da çatışmanın sona erdirilip barışın yeniden sağlanması için Birleşmiş Milletler gibi platformlarda yapıcı rol oynayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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