Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail ile Diplomasi Çağrısı Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a karşı güç kullanımını reddederek, diplomasinin önemine vurgu yaptı ve barış için diyalog çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cumartesi günkü görüşmede İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek İran'a karşı güç kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Wang, acil önceliğin çatışmaların tırmanmasını önlemek, bölgenin daha büyük bir kargaşaya sürüklenmesini engellemek ve anlaşmazlıkların çözümü için diplomasiye geri dönmek olduğunu belirtti.

Askeri yöntemlerle kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Wang, İran'ın nükleer programı meselesinin diplomatik yollarla çözülmesinin hala mümkün olduğunu ifade etti.

Hem İsrail'i hem de İran'ı farklılıklarını diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya ve barış içinde bir arada yaşamanın yollarını bulmaya çağırdıklarını belirten Wang, bu yöndeki çabaları desteklemek üzere yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Kaçış başladı! Netanyahu'nun uçağı bakın hangi ülkede görüntülendi
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti

Cinnet gecesi! Otobüs şoförü eşini öldürüp aynı silahla intihar etti
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.