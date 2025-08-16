Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan'a Ziyarette Bulunacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Hindistan'ı ziyaret edecek. Ziyaret, Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri 24. Tur Görüşmeleri'ne katılmak amacıyla gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, 18-20 Ağustos tarihlerinde Hindistan'a ziyarette bulunacağını söyledi.

Sözcü, cumartesi günü yaptığı açıklamada aynı zamanda Çin-Hindistan Sınır Meselesi Özel Temsilcisi olan Wang'ın, söz konusu ziyaret çerçevesinde Hindistan'ın daveti üzerine Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri 24. Tur Görüşmeleri'ne katılacağını belirtti.

Wang, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olarak da görev yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu

Tarihi değiştirecek keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.