Haberler ›› Güncel ›› Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransız Mevkidaşı Catherine Colonna ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransız Mevkidaşı Catherine Colonna ile Görüştü

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi, 24 Kasım 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)