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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransız Mevkidaşı Catherine Colonna ile Görüştü

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BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi, 24 Kasım 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi, 24 Kasım 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fransa Pekin Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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