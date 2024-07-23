Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerine katıldı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerinin kapanış törenine katıldı. Wang ayrıca 14 Filistinli grup tarafından, bölünmenin sona erdirilmesi ve birliğin güçlendirilmesine ilişkin hazırlanan deklarasyonun imzalanmasına nezaret etti.