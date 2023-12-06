Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin-İsrail arasında ateşkes çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes yapılmasının aciliyet arz ettiğini söyledi. Wang, savaş ve barış söz konusu olduğunda büyük ülkelerin tarafsız ve adil olması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes yapılmasının aciliyet arz ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Filistin-İsrail çatışması hakkında fikir alışverişi yaparken söz konusu ifadeleri kullandı.

Wang, savaş ve barış söz konusu olduğunda özellikle büyük ülkelerin eşitlik ve adalete bağlı kalması, nesnellik ve tarafsızlığı desteklemesi, sükunet ve akılcı tavır sergilemesi, gerilimi azaltmaya yönelik her türlü çabayı göstermesi ve daha büyük bir insani krizi önlemesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Gazze'deki mevcut krize getirilecek herhangi bir çözümün iki devletli çözümden sapmaması ve Filistin'in geleceğine ilişkin düzenlemelerin de Filistin halkının iradesini yansıtması gerektiğini kaydetti.