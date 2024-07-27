Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile görüşmesinde Çin-Filipinler ilişkilerinin bir dönüm noktasında olduğunu ve çatışma ve cepheleşmeden kaçınmanın tek yolunun diyalog ve istişare olduğunu söyledi.

VİYENTİYAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile bir araya geldi. Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede ABD orta menzilli füze sistemi konuşlandırma konusunda Filipinler'i uyardı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve Filipinler'in birbirine denizle bağlı yakın komşular olduğunu kaydederek iyi komşuluk, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak kalkınmanın iki ülkenin temel çıkarlarına olduğunu belirtti.

Wang, son yıllarda Çin-Filipinler ilişkilerinden çıkarılan olumlu ve olumsuz derslerin, iyi ilişkiler kurmanın zor, iyi ilişkileri bozmanın kolay olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

An itibarıyla Çin-Filipinler ilişkilerinin ciddi zorluk ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Wang, bunların temelinde Filipinler tarafının iki taraf arasında varılan uzlaşıyı ve kendi taahhütlerini sık sık ihlal etmesi, denize ilişkin hakların ihlalini sürekli olarak ileriye taşıması ve kamuoyu spekülasyonlarını büyütmesinin yattığına dikkat çekti.

Wang, Çin'in bu konuya ilişkin derin endişelerinin olduğunu ve bu durumu kesinlikle reddettiğini belirtti.

Wang, Filipinler'in ABD orta menzilli füze sistemini konuşlandırması halinde bunun bölgede gerilim ve cepheleşme yaratarak bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini ve böyle bir sonucun Filipinler halkının çıkar ve arzularına tamamen ters olduğunu sözlerine ekledi.

Wang, Çin'in kısa süre önce denizdeki durumun istikrarını korumak adına Ren'ai Jiao'ya insani yardım malzemelerinin nakil ve ikmali konusunda Filipinler tarafıyla geçici bir anlaşmaya vardığını ifade etti. Buradaki kilit noktanın, Filipinler tarafının verdiği sözleri yerine getirmesi ve pozisyon değiştirmekten kaçınması olduğunu kaydeden Çinli bakan, aksi takdirde Çin'in kesinlikle kararlı bir yanıt vereceğini vurguladı.

Wang, Çin-Filipinler ilişkilerinin bir dönüm noktasında olduğunu ve çatışma ve cepheleşmeden kaçınmanın tek yolunun diyalog ve istişare olduğuna dikkat çekti.

Wang, Filipinler tarafının, Çin-Filipinler ilişkilerinin geleceği hakkında ciddi şekilde kafa yorması ve ikili ilişkileri en kısa sürede doğru rayına oturmak üzere Çin'le çalışması umudunu dile getirdi.

Manalo ise Filipinler ve Çin'in uzun bir geleneksel dostluk tarihine sahip olduğunu ve eşit muamele ve karşılıklı fayda temelinde kapsamlı stratejik işbirliği ilişkisi kurduklarını belirtti.

Manalo, denizcilik meseleleri yüzünden iki tarafın yaşadığı zorluk ve meydan okumalara rağmen Filipinler'in diyalog ve istişare yoluyla durumun hafifletilmesine ve yapıcı şekilde farklılıkların üstesinden gelinmesi ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.

Manalo, kısa süre önce Güney Çin Denizi'nde ikili danışma mekanizması kurulması konusunda gerçekleştirilen ve iki tarafın deniz durumunu yönetme konusunda anlaşmaya vardığı toplantının, ilgili pozisyonlarından taviz vermeksizin iki tarafın iyi niyetini yansıttığını sözlerine ekledi.

Filipinler'in uzlaşıyı uygulamaya koymaya istekli olduğunu kaydeden Manalo, önümüzdeki yılın Filipinler ile Çin arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu ve Filipinler tarafının karşılıklı güveni artırıp ikili ilişkileri geliştirmek üzere samimi ve pragmatik şekilde Çin'le iletişimi güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.