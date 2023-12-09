Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'daki Yanardağ Patlaması İçin Taziyelerini Sundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlaması nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'ye taziyelerini sundu. Wang, patlamanın ağır can ve mal kaybına neden olduğunu öğrenmekten üzüntü duyduğunu belirtti ve hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlaması nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'ye taziyelerini sundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gönderdiği mesajında, patlamanın ağır can ve mal kaybına neden olduğu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Wang, yakınlarını kaybeden ailele başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.