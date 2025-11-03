Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Vietnam'a Tebrik Mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung'a tebrik mesajı gönderdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik işbirliklerini vurguladı.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Vietnam Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Le Hoai Trung'a tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, bu yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü ve Çin-Vietnam Halklar Arası Etkileşim Yılı olduğunu hatırlattı.

Çin-Vietnam ilişkilerinin iki ülke liderleri ile ÇKP ve Vietnam Komünist Partisi'nin stratejik rehberliğinde sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini belirten Wang, her iki tarafın da Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in nisan ayında Vietnam'a yaptığı resmi ziyaretin sonuçlarını ve iki parti ve iki ülke arasında yakın zamanda yapılan üst düzey toplantılarda varılan mutabakatı aktif olarak hayata geçirdiğini ve stratejik önemdeki ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasını hızlandırmak için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Wang, iki ülke liderleri ve partileri tarafından ulaşılan önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, koordineli şekilde kapsamlı stratejik işbirliğini teşvik etmek, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşasını derinleştirip sağlamlaştırmak ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya olumlu katkılar sağlamak için Le ile yakın işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
