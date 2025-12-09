Çin: "Taiwan'ın Bağımsızlığının" Desteklenmesi, Çin Anayasasının ve Uluslararası Hukukun İhlalidir

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşma girişimlerinin Çin topraklarının bölünmesi anlamına geldiğini, "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemeninse Çin'in içişlerine müdahale teşkil ettiğini belirterek, bunun hem Çin anayasasını hem de uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Çin'in başkenti Beijing'de pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya gelen Wang, Taiwan sorununa ilişkin tarihsel gerçekler ve hukuki temeller hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang içinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, yenilmiş bir ülke olan Japonya'nın derin öz eleştiri yapması ve daha ihtiyatlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, "Oysa bugün Japonya Başbakanı, ülkesinin yarım asır boyunca kolonileştirdiği ve bu dönemde Çin halkına karşı sayısız suç işlediği Taiwan'la ilgili meseleyi sorun çıkarmak ve Çin'e karşı askeri tehditte bulunmak amacıyla istismar etmeye çalışıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Wang, dünyadaki tüm barışsever halklarla birlikte Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini el üstünde tutma sorumluluğunu üstlenen Çin halkının, Japonya'nın yeniden militarize olmasını ve militarist emellerini canlandırma girişimlerini engelleme yükümlülüğü de bulunduğunu ifade etti.