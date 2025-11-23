Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Japonya'ya Sert Uyarı

DUŞANBE, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'dan yanlış yolda ısrarla ilerlemek yerine, hatalarını bir an önce gözden geçirip düzeltmesini istedi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang açıklamayı 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan ziyaretlerinin ardından verdiği bir röportajda yaptı. Wang, temaslarında söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla stratejik görüşmelerde bulunmuştu.

Wang, Japonya'nın ısrarla aynı hataları yapmaya devam etmesi durumunda, adaleti savunan tüm ülke ve halklarının Japonya'nın tarihsel suçlarını yeniden gözden geçirme hakkına sahip olacağını ve Japon militarizminin yeniden canlanmasını kararlılıkla önlemek üzere sorumluluk üstleneceklerini söyledi.

Japonya'da görevdeki bir liderin Taiwan meselesine askeri müdahale girişiminde bulunma yönünde açıkça yanlış mesaj vermesinin şok edici olduğunu belirten Wang, başbakanın söylenmemesi gerekenleri söyleyerek, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi geçtiğini vurguladı.

Wang, Çin'in sadece egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için değil, aynı zamanda kan ve fedakarlıklarla elde edilen zorlu savaş sonrası kazanımları savunmak ve uluslararası adaleti ve insan vicdanını korumak için de kararlı şekilde karşılık vermesi gerektiğini söyledi.