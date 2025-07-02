Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Filistinli Bakan Ağabekyan'a Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başlayan Varsen Ağabekyan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günkü mesajında Çin ve Filistin'in birbirine destek olan ve güvenen iyi dost ve ortaklar olduğunu söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşının rehberliğinde ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmek ve Çin-Filistin stratejik ortaklığına yeni boyutlar kazandırmak üzere Ağabekyan'la çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Filistin halkının, meşru ulusal haklarını geri kazanmaya yönelik haklı davasını kararlılıkla desteklediklerini söyleyen Wang, Filistin sorununun iki devletli çözüm temelinde siyasi olarak çözüme kavuşturulmasını desteklediklerini ve bu yönde aralıksız çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.