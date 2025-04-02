Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Arap Birliği'ne Tebrik Mesajı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a bloğun 80. yıldönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü gönderdiği mektupta Arap Birliği'nin daha da gelişmesi ve Arap uluslarının dayanışma, kalkınma ve yeniden canlanma yolunda daha büyük başarılar elde etmesi yönündeki dileklerini ifade etti.

Wang, ortak bir geleceğe sahip yüksek düzeyli bir Çin-Arap topluluğunu birlikte inşa etmek üzere geleneksel dostluğu sürdürmek, stratejik karşılıklı güveni derinleştirmek, karşılıklı desteği güçlendirmek ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmek için Arap Birliği ve Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.