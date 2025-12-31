Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve ABD'nin Stratejik Seçimleri Dünya Tarihinin Seyrini Belirliyor

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-ABD ilişkilerinin günümüz dünyasının en önemli ikili ilişkilerinden biri olduğunu ve iki ülkenin stratejik tercihlerinin dünya tarihinin seyrini belirlediğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang salı günü, 2025'teki uluslararası konjonktür ve Çin'in dış ilişkileri konulu bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Çin ile ABD'nin eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde kendi endişelerine çözüm araması ve birbirleriyle iyi geçinmenin doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin'in geçtiğimiz yıl temel ilkelerini ilgilendiren konularda kararlı ve net bir tutum sergilediğini, ülkenin temel çıkarlarına yönelik her türlü zorluğa karşı da bu duruşunu kararlılıkla koruduğunu belirtti.

Çin'in aynı zamanda ABD tarafıyla temaslarda bulunduğunu ve işbirliği arayışını sürdürdüğünü dile getiren Wang, Washington'u Çin'e rasyonel ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşmaya ve farklılıkları istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çağırdı.

Wang, geçtiğimiz yıl Çin-ABD ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin, iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini sürdürmesinin; ikili ilişkilerin istikrarlı biçimde ilerleyerek dünyaya fayda sağlamasının anahtarı olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazançlı, çatışmadan ise zararlı çıkacağını vurgulayan Wang, kibirli ve tepeden bakan bir yaklaşımın yanı sıra söz ve eylem arasındaki tutarsızlıkların da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.