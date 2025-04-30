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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çok Taraflılık Sorunların Çözümünde Anahtar

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çok Taraflılık Sorunların Çözümünde Anahtar
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS toplantısında yaptığı konuşmada, dünya sorunlarının çözümünün çok taraflılığı korumaktan geçtiğini ve ticaret savaşı konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

RİO DE JANEİRO, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, dünyadaki sorunların çözüm yolunun çok taraflılığı korumak ve uygulamaktan geçtiğini söyledi.

Salı günü BRICS üyeleri ve ortak ülke statüsündeki ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda konuşan Wang, ABD'nin dünya ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidi karşısında tüm ülkelerin bir seçim yapması gerektiğini belirtti.

Çin'in ticaret savaşı konusundaki tutumunun net ve kararlı olduğunu ifade eden Wang, "Savaşmak zorunda kalırsak sonuna kadar savaşırız, müzakere masasına oturacaksak da bu eşitlik ve saygı temelinde olmalıdır" dedi.

Wang, Çin'in yalnızca karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini değil, aynı zamanda uluslararası kuralları da savunduğunun altını çizdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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