Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çok Taraflı Ticaret Kurallarını Destekledi

RİO DE JANEİRO, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret kurallarını desteklemey kararlılığını yineledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, pazartesi günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'nin tek taraflılık peşinde olduğunu ve kendi ülkesini önceleyerek kendi çıkarlarını uluslararası kamu çıkarlarının üzerinde tuttuğunu söyledi.

Wang, çok taraflı ticaret kurallarını sahiplenmenin zorunlu olduğunu belirtti.

Bakan, uzun süredir serbest ticaretten büyük faydalar elde eden ABD'nin, diğer ülkelerden haddi aşan taleplerde bulunmak üzere gümrük vergilerinin etki gücünü kullandığını ifade etti.

Wang, sessiz kalma ve taviz vermenin, zorbalara haddi aşma cesareti vereceği, başka bir işe de yaramayacağı uyarısında bulundu.

Wang, BRICS ülkelerine korumacılığın her türüne ortaklaşa karşı çıkma ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleme çağrısı yaptı.