Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-AB İlişkilerini Güçlendirme Çağrısı Yaptı

BERLİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve AB arasında son 50 yıldır devam eden ilişkinin temel kazanımlarının ortaklık ve işbirliği olması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Çin-AB ilişkilerinin üst seviyelere çıkarak kapsamlı stratejik ortaklığa dönüştüğünü belirtti.

İki tarafa diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü bir fırsat olarak görüp tarihten alınan önemli içgörüyü kapsamlı şekilde gözden geçirip yeniden teyit etme çağrısında bulunan Wang, buna göre Çin-AB ilişkilerinin ortaklık olarak nitelenmesi gerektiğini vurguladı. Wang, bu ortaklığın belirleyici özelliğinin işbirliği, kilit öneme sahip değerinin bağımsızlık, kalkınmaya yönelik beklentisininse kazan-kazan sonuçlarının olması gerektiğinin altını çizdi.

Wang, iki tarafın bu yıl gerçekleştirecekleri üst düzey temaslarla geçmişteki çabaları el üstünde tutması, zor kazanılan işbirliği ruhunu ileriye taşıması ve Çin-AB ilişkilerinde daha dirençli ve özerk, daha olgun ve istikrarlı ve daha vizyoner bir 50 yılı daha birlikte başlatması gerektiğini ifade etti.

Wang, bazı kişilerin Çin-AB ilişkilerini küçümsemeye, belirli konuları abartmaya, ekonomik ve ticari konuları güvenlik meselelerine dönüştürmeye veya Çin'le ilgili önyargılara tutunarak kendilerini yanlış bilgilerden oluşan bir kozanın içine hapsetmeye çalıştığına işaret etti.

Geçmişte elde edilen başarıları inkar etmenin, geleceğe yönelik vizyona gölge düşürdüğü, geçmişteki çabalara saygı göstermemenin de bugününü inkar etmekle eşdeğer olduğu uyarısında bulunan Wang, ilerleme trendinin durdurulamaz olduğunu, Çin-AB ilişkilerinin de gerilemek bir yana duraksama bile yaşanmaksızın sadece ilerleyeceğini vurguladı.

Wang, Çin'in Avrupa'ya yönelik politikasındaki tutarlılığı bir kez daha teyit ederek Avrupa'nın entegrasyonuna, stratejik özerkliğine ve çok kutuplu dünyanın temel direği olma rolüne yönelik güçlü desteklerini yineledi.

Çin'in kalkınmasının günümüz dünyasında barışın gücünün büyümesi anlamına geldiğini belirten Wang, ortaklaşa insanoğlunun yaşadığı tek gezegeni korumak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Çin ile işbirliği yapmayı ve fırsatları paylaşmayı isteyen tüm ülkeleri memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.