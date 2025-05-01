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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya'da Görüşme Gerçekleştirdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya'da Görüşme Gerçekleştirdi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rio de Janeiro'da Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi.

RİO DE JANEİRO, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi, 29 Nisan 2025. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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