Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Zirvesi'nde Ortak Gelecek Vurgusu Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi'nde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak bir konuşma yaptı.

Wang, Pazartesi günü yaptığı konuşmada "insanlığın yuva diyebileceği tek bir Dünya gezegeni bulunduğunu ve halkların aynı dünya topluluğuna ait olduğunu" vurgulayarak uluslararası toplumu "bu ortak gezegene iyi bakmaya" ve küresel yönetişimi geliştirmek üzere ortak çaba göstermeye çağırdı.

Çin'in bu çerçevede ortaya koyduğu dört maddelik öneriyi dile getiren Wang, ilk olarak dünya ülkelerinin barış ve huzur dolu bir gelecek inşa edip ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu desteklemesi, anlaşmazlıkları diyalog, farklılıkları istişare yoluyla çözmesi ve işbirliği yaparak güvenliği arttırması gerektiğini belirtti. Wang özellikle de önde gelen ülkelerin jeopolitik gruplaşmaları yıkarak, blok cepheleşmesini aşarak ve dünyada dayanışma için itici güç ve uluslararası barış için de destek görevi görerek örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Wang ikinci olarak dünya ülkelerinin, kalkınma ve refah dolu bir gelecek inşa ederek, halk merkezli kalkınma anlayışını benimseyerek ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunarak kalkınmanın meyvelerini halklara ulaştırması ve tüm ülkeler için ortak refah sağlaması gerektiğini ifade etti.

Wang üçüncü olarak dünya ülkelerinin, adalet ve eşitliğe dayalı bir gelecek inşa etmeleri, eşit ve kurallı bir çok kutuplu bir dünya kurmaları, tek taraflı yaptırımlar gibi hegemonyacı eylemlere karşı çıkmaları ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumaları gerektiğini söyledi.

Wang son olarak dünya ülkelerinin, zamanın gelişmelerini yakından takip ederek ve küresel yönetişimi daha adil ve eşitlikçi hale getirerek daha iyi bir gelecek inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Wang, "Çin, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşası hedefini ilerletmek ve daha barışçıl ve daha iyi bir gelecek yaratmak üzere dünya genelindeki ülkelerle işbirliği yapacaktır" dedi.