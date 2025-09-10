Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa Ülkelerine Resmi Ziyarette Bulunacak

Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 12-16 Eylül tarihlerinde Avusturya, Slovenya ve Polonya'ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, ilgili ülkelerin bakanlarının daveti üzerine gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 12-16 Eylül tarihleri arasında Avusturya, Slovenya ve Polonya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang'ın, Avusturya Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Federal Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in daveti üzerine Avusturya'yı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon'un daveti üzerine Slovenya'yı ve Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin daveti üzerine Polonya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

