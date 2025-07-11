Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ASEAN ile İşbirliğinin Önemine Dikkat Çekti

KUALA LUMPUR, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası konjonktürdeki karmaşa arttıkça Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Çin, Japonya ve Güney Kore'den (ASEAN Artı Üç veya 10+3) oluşan yapının da o oranda müdahaleleri engellemesi ve bölgesel entegrasyon sürecini ilerletmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, cuma günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Artı Üç Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Wang, 10+3 işbirliği mekanizması kurulduğu günden bu yana krizlere müdahale kabiliyetlerini sürekli olarak güçlendirdiklerini, ekonomik entegrasyon sürecini teşvik ettiklerini ve yeni büyüme faktörlerinin ivmesini artırmak üzere birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Kalkınmaya odaklanma ile işbirliğini teşvik etmenin mevcut Doğu Asya işbirliğinin ana eğilimi ve ana akımı olduğunun altını çizen Wang, ülkelerin hala tek taraflılık ve korumacılığın etkisi ve bazı büyük güçler tarafından gümrük vergilerinin kötüye kullanılması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Wang, dış ortamdaki değişikliler ne olursa olsun kendi istikrarlı ekonomik kalkınmalarını, bölgenin ortak kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak, yeni fırsatlar sağlamak ve Doğu Asya için ortaklaşa daha parlak bir gelecek yaratmak üzere kullanmaya istekli olduklarını vurguladı.

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları, ASEAN'ın bölgesel yapılanmadaki merkezi konumuna verdikleri destekten dolayı Çin, Japonya ve Güney Kore'ye takdirlerini ifade etti.

Bakanlar, 10+3 mekanizmasının, Asya'daki mali krizle mücadele etmek üzere geliştirildiğini ve işbirliğinde kayda değer sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti.

Yükselen tek taraflılık, artan gümrük vergileri, ticaret engelleri ve artan jeopolitik gerilimler karşısında 10+3 işbirliğinin daha da değerli hale geldiğini kaydeden bakanlar, bu işbirliğinin, kapsayıcı bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir barışın teşvik edilmesinde oynadığı stratejik öncü rolünü sürdürmesi gerektiğini söyledi.