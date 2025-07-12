Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ASEAN Forumu'nda Barış ve İşbirliği Vurgusu Yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ASEAN Forumu'nda Barış ve İşbirliği Vurgusu Yaptı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ASEAN Bölgesel Forumu'na katılarak Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına vurgu yaptı. Wang, güven artırıcı önlemler ve işbirliği temelli bir güvenlik vizyonunu savundu.

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cuma günü 32. ASEAN Bölgesel Forumu (ARF) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasının, barışçıl ve istikrarlı bir ortamdan beslendiğini belirterek, bu ortamın özenle korunması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki önemli çok taraflı güvenlik platformlarından biri olan ASEAN Bölgesel Forumu'nun bölgesel barış ve istikrarın korunmasında önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çeken Wang, ARF'nin rolünün güçlendirilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi yönündeki önerileri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Asya-Pasifik'in istikrarlı kalkınmasını sürdürmek ve ARF'nin bu süreçte etkin bir rol üstlenmesini sağlamak amacıyla Çin'in önerilerini paylaşan Wang, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonu, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi, iç içe geçmiş güvenlik unsurlarını kapsayan bir Asya güvenlik modeli, farklılıkları koruyarak ortak payda arayışı, diyalog ve istişare kültürünün güçlendirilmesi gibi başlıklara vurgu yaptı. Wang bu yaklaşımla çatışmalar yerine diyaloğun, askeri ittifaklar yerine işbirlikçi ortaklıkların ve sıfır toplamlı anlayış yerine kazan-kazan temelli çözümlerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sıfır toplamlı oyun zihniyetiyle bölünme ve karşıtlık yaratmanın güvenliği sağlama hedefine ters düştüğünü belirten Wang, çatışma ve savaşların hem semptomlarının hem de temel nedenlerinin ele alınması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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