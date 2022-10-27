Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Asean Elçileriyle Biraraya Geldi Güncel Haberler BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerin diplomatik elçileriyle Çin'in başkenti Beijing'de biraraya geldi, 26 Ekim 2022. BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerin diplomatik elçileriyle Çin'in başkenti Beijing'de biraraya geldi, 26 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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