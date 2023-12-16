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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino'ya Kutlama Mesajı Gönderdi

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino'ya göreve başlaması dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Wang, Çin ve Arjantin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen iki önemli ekonomi olduğunu belirtti ve ikili ilişkilerin sağlam bir gelişme ivmesi yakaladığını söyledi.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arjantin Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Diana Mondino'ya kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, 11 Aralık tarihli mesajında, Çin ve Arjantin'in hem gelişmekte olan iki büyük ülke hem de yükselen iki önemli ekonomi olduğunu belirtti.

Wang, iki ülkenin, diplomatik ilişkilerin 50 küsur yıl önce kurulmasından bu yana her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine bağlı kaldığını ve ikili ilişkilerde sağlam bir gelişme ivmesinin yakalandığını söyledi.

Çin-Arjantin ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften bakıp, bu yönde geliştirdiklerini ifade eden Wang, iki dışişleri bakanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, çeşitli alanlarda dostane etkileşim ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmek, Çin-Arjantin kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı ve kalıcı şekilde ilerlemesini sağlamak ve iki halka daha fazla fayda getirmek için Mondino ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Arjantin Ekonomi Haberler

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