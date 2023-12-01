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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap ve İslam Ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

1 Aralık 2023 13:41 Son Güncelleme: 13:42 Abone Ol

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler genel merkezinde Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi, 29 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liu.