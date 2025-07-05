Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Başbakanı Merz ile Görüştü

BERLİN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma günü Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Merz'in kısa süre önce önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için stratejik rehberlik ve siyasi güvence sağladıklarını söyledi.

Olgun ve başarılı bir yapıya sahip olan Çin-Almanya ilişkilerinin, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafa bağımlı veya tabi olmadığı kaydeden Wang, bu ilişkilerin güçlü bir iç dinamiğe sahip olduğunu ve yüksek düzeyde istikrar sergilediğini belirtti.

Wang, yeni Alman hükümetinin ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik yapıcı ve pragmatik yaklaşımını takdir ettiklerini belirterek, ilişkilerin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere üst düzey yakın etkileşimleri sürdürmeye ve mevcut diyalog mekanizmalarını tam olarak kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, yeni Alman hükümetinin Çin'in kalkınmasına olumlu bakacağına, Çin'e yönelik rasyonel ve pragmatik bir politika izleyeceğine, Çin'in temel çıkarlarına ciddi saygı göstereceğine, Çin'in Almanya'nın yeniden birleşmesini koşulsuz desteklemesi gibi ulusal yeniden birleşme sürecinde Çin'i desteklemeyi sürdüreceğine ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.

Çin'in daha üst düzey bir açık ekonomi için yeni bir sistem inşa etmeye kararlı olduğunu ve dünyaya açılan kapısının daha da genişleyeceğini söyleyen Wang, Çin'in pazar fırsatlarını Almanya'yla paylaşmaya ve ortaklaşa yeni kalkınma perspektifleri oluşturmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Merz ise dışa açıklık ve karşılıklı faydayı desteklemek, adil ticareti teşvik etmek ve küresel krizler ile zorluklarla birlikte mücadele etmek amacıyla Çin'le işbirliği yapacaklarını söyledi.

Merz, bu tür çabaların her iki ülkenin de çıkarına hizmet ettiğini belirterek, Almanya-Çin ilişkilerinin olumlu şekilde geliştiğini ve siyaset, ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin sürdürüldüğünü söyledi.

Merz ayrıca yeni Alman hükümetinin tek Çin politikasına bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Ukrayna krizi hakkında da görüş alışverişinde bulunan taraflar, barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını desteklemek için stratejik iletişimi sürdürme konusunda anlaştı.