Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'yi Taiwan meselesine karışmamaya çağırdı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'yi Çin'in iç işlerine karışmamaya ve Taiwan'ın bağımsızlığını savunan güçlere destek vermememeye çağırdı.
BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Taiwan meselesine ilişkin ciddi tutumunu vurgulayarak ABD'yi Çin'in iç işlerine karışmamaya, "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan hiçbir güce destek vermemeye ve onlara göz yummamaya çağırdı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.