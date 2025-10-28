Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile İlişkilerin Gelişimi Üzerine Görüşlerde Bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile sağlıklı ve sürdürülebilir ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Wang, her iki ülkenin ilişkilerinin tüm dünya üzerinde etkisi olduğunu belirtti ve üst düzey etkileşimlerle ilgili beklentilerini paylaştı.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin üst düzey etkileşimlere en iyi şekilde hazır olmak ve ikili ilişkilerin gelişimine yönelik koşulları yaratmak üzere aynı doğrultuda çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin-ABD ilişkilerinin tüm dünya üzerinde etkisi olduğuna dikkat çeken Wang, ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir olmasının her iki ülkenin uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini ve uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşılayacağını belirtti.

Dünya çapında liderler olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, uzun vadeli ilişkiler ve karşılıklı saygıyı sürdürdüğünü kaydeden Wang, bunun Çin-ABD ilişkilerindeki en değerli stratejik değer haline geldiğini ifade etti.

Wang, daha önce de Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni anlaşmazlıklar yaşanmasına karşın Kuala Lumpur'da yapılan görüşmeler sayesinde iki tarafın pozisyonlarını netleştirdiğini, karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ve acil ekonomik ve ticari sorunları eşit şartlarda ele almaya yönelik çerçeve anlaşmasına vardığını hatırlattı.

Wang, bu durumun, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatın tam olarak hayata geçirilmesi, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkelerinin el üstünde tutulması, farklılıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve baskıya başvurmaktan kaçınılması halinde, ikili ilişkilerin istikrara kavuşmasının ve ilerlemesinin mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Rubio ise ABD-Çin ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğunu vurguladı ve üst düzey etkileşimler yoluyla dünyaya olumlu bir mesaj vermeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
