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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken'ın talebi üzerine yapılan görüşmede Wang, Çin-ABD ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sürekli olarak geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, şu anda iki ülkenin odaklanması gereken önemli görevlerin San Francisco zirvesinin olumlu etkilerini sürdürmek, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek ve Çin-ABD ilişkilerindeki istikrar ivmesini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Wang, bunun Çin ve ABD'nin ortak çıkarına hizmet edeceğini ve iki büyük ülkenin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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