Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, AB ve üye ülkelerinin diplomatik temsilcileri ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, AB ve üye ülkelerinin diplomatik temsilcileri ile görüşerek Çin-AB ilişkilerinin stratejik rehberlikle ilerlediğini ve yaklaşan zirvede derinlemesine görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Beijing'de Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin diplomatik temsilcileri ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve AB ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin, her iki taraftan liderlerin stratejik rehberliğinde iyi bir toparlanma ivmesi ve istikrarlı ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki tarafın liderlerinin yaklaşan 24. Çin-AB Zirvesi'nde Çin-AB ilişkilerini ilgilendiren stratejik ve küresel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacaklarını, ikili ilişkilerin yönünü belirleyip bir yol haritası çizeceklerini, ayrıca güveni artırıp ikili ilişkilere ivme kazandıracaklarını ifade etti.

Wang, zirvenin başarılı geçmesi ve Çin-AB ilişkilerinin yeni perspektiflerle yeni bir seviyeye taşınması için Çin ve AB'nin ortak çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

İkili ilişkilerin geleceği için Çin ve AB'nin üç ilkeye bağlı kalması gerektiğini belirten Wang, tarafların ilk olarak karşılıklı saygı ilkesine sadık kalması, ikinci olarak soğukkanlı olup tatbiki işbirliğine odaklanması ve üçüncü olarak da ikili ilişkilere stratejik bir perspektiften bakması gerektiğini vurguladı.

Wang, Çin'in AB politikasının istikrarlı olduğunu, dünyada çok kutupluluk ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi ilkelerine bağlılığından ötürü bu politikanın tek bir olayla değişmeyeceğini söyledi.

AB'nin Çin heyeti başkanı ve AB üyesi ülkelerin Çin diplomatik temsilcileri Wang ile benzer görüşler dile getirdi. AB'nin, AB-Çin ilişkilerini yapıcı ve istikrarlı hale getirmeye kararlı olduğunu vurgulayan temsilciler, karşılıklı saygı ilkesine bağlı kalmak ve Çin ile temas ve diyaloğu sürdürmek için istekli olduklarını ifade etti.

Temsilciler, AB'nin Çin ile bağları koparmak gibi bir niyeti olmadığını ve Çin ile karşılıklı fayda sağlayan dengeli ekonomik ve ticari ilişkiler kurmayı umduğunu söyledi.

Temsilciler ayrıca, yaklaşan zirvenin iki taraf arasında önemli bir üst düzey diyalog olacağını ve AB-Çin ilişkilerinde yapıcı ilerleme kaydedilmesini sağlayacağını vurguladı.